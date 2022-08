Attualita 147

Istruzione, dalla Regione 3,6 milioni di euro alle scuole siciliane per interventi anti-Covid

Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, potranno presentare l'istanza entro il 12 settembre

Redazione

Contributi per 3,6 milioni di euro alle scuole statali siciliane di ogni ordine e grado, per adeguare gli ambienti scolastici destinati ad accogliere gli studenti, affinché possano essere garantite le norme di sicurezza anti-Covid. A seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili della originaria dotazione finanziaria originaria di 18 milioni a valere sui fondi del Po Fesr 2014-2020, l'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per erogare somme necessarie all'adattamento e all'adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-Covid, ad esempio sistemi di aerazione e filtraggio dell'aria.

Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, che non abbiano già partecipato al precedente avviso, potranno presentare l'istanza entro il 12 settembre. Il bando è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dell'Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria.



