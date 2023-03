Attualita 413

Istituzione del IV policlinico in Sicilia, l'allarme dell'associazione "Noi per la Salute - Tina Anselmi"

Dopo un'analisi dettagliata della norma i componenti del direttivo evidenziano che a Caltanissetta si è in ritardo rispetto ad Enna

Redazione

In una legge è racchiuso tutto l’iter relativo all’istituzione dei policlinici nei contesti regionali. Una procedura di concertazione tra la politica regionale e gli atenei presenti in ogni Regione attraverso la realizzazione della bozza di piano che deve essere vagliato in ogni sua parte. Un documento programmatico che l’associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi” ha analizzato in ogni sua parte visto che in Sicilia, ed in particolare a Caltanissetta, si torna a parlare dell’istituzione del 4° Policlinico.

”Partendo dal presupposto che la Sicilia è stata suddivisa per Decreto Assessoriale del 209 in quattro bacini sanitari e il 4° bacino comprende Caltanissetta-Enna-Agrigento e che a Caltanissetta esiste tanto il Consorzio Universitario (il cui maggiore azionista è il Comune di Caltanissetta) quanto presente l’unico Ospedale classificato Dea di II Livello. Per queste ragioni l’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “- Tina Anselmi ritiene che i passi necessari per dare seguito alle dichiarazioni favorevoli alla istituzione del 4° Policlinico siano : il Sindaco della città di Caltanissetta promuove con atto di indirizzo formale al Consorzio Universitario (sede distaccata dell’Ateneo di Palermo e sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia ) di deliberare l’istanza ,da inoltrare al Rettore e al Senato Accademico dell’Ateneo Universitario di Palermo, di istituzione di una Azienda Ospedaliera Universitaria nella città di Caltanissetta ; che venga stipulata una convenzione tra l’Asp 2 di Caltanissetta e l’Ateneo di Palermo per la creazione di una Azienda Ospedaliera Universitaria da ubicare presso l’Ospedale S.Elia ; di richiedere con estrema urgenza all’Assessorato alla Salute, al Presidente della Regione e al Commissario Straordinario dell’Asp di Caltanissetta di attivare tutte le procedure per istituire al S.Elia tutte le Unità Operative Complesse mancanti rispetto alla dotazione prevista per un Dea di II livello consentendo la completezza della offerta sanitaria e didattica al fine di avere tutti i presupposti per l’istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pubblica.

L’associazione nissena rileva che ad Enna è già stata sottoscritta la convenzione tra Università Kore di Enna e Ospedale Umberto I° di Enna quindi “risulta evidente il ritardo delle nostre istituzioni coinvolte nell’adempimento delle procedure necessarie”. “ Noi per la salute “ Tina Anselmi promuoverà in ogni sede un confronto e la necessaria attenzione a che ogni dichiarazione favorevole all’istituzione del 4° Policlinico sia coerente con i provvedimenti effettivamente adottati.



