Israele, don Gabriel dalla Striscia di Gaza: "Più di 200 bimbi morti, la situazione è disperata"

"Le persone lì - prosegue il parroco - sono abituate alla guerra ma mai con questa intensità"

In collegamento con "Mattino Cinque News" c'è il parroco dell'unica chiesa cattolica presente all'interno della Striscia di Gaza, Don Gabriel. "Al momento - spiega il prete - mi trovo bloccato a Betlemme in attesa di un medicinale per una missionaria che fatica ad arrivare. Non posso entrare o uscire perché il confine è chiuso. La situazione è terribile, Gaza ospita due milioni e trecentomila persone, la maggior parte sono civili, e a oggi il 60% di loro è stato ucciso. I dati di ieri davano più di duecento bambini morti, una situazione davvero disperata".

"Le persone lì - prosegue il parroco - sono abituate alla guerra ma mai con questa intensità. Questo conflitto non è la soluzione alla lotta tra Palestina e Israele, per questo chiedo al Papa di aiutarci a limitare i danni. Non so dire perché a oggi questa gente non riesca a liberarsi dal gioco di Hamas, quello che posso dire è che la maggior parte della popolazione è civile e chi ha preso il potere non viene soltanto dalla Striscia di Gaza ma anche da altri Paesi. Abbiamo - conclude - milioni e milioni di sfollati ma non sappiamo dove sono: è un grande dramma umanitario".



