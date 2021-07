Salute 500

Israele alle prese con la variante Delta: salgono i contagi e cala l'efficacia del vaccino Pfizer

Nelle ultime settimane si assiste a un calo dell’efficacia della copertura vaccinale nel Paese in cui il tasso di immunizzazione è il più alto al mondo

Redazione

06 Luglio 2021 10:00

La variante Delta del Covid, attualmente causa del 90% dei contagi in Israele, sembra avere un impatto significativo sull’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech. Secondo dati del ministero della Salute israeliano diffusi dal quotidiano Ynet oggi, nelle ultime settimane si assiste a un calo dell’efficacia della copertura vaccinale nel Paese in cui il tasso di immunizzazione è il più alto al mondo. I dati del mese di maggio dimostravano un’efficacia del vaccino del 94,3% nella prevenzione dei contagi asintomatici, mentre i dati di giugno – da quando la variante Delta si è diffusa significativamente – riporterebbero una copertura del 64%. Si tratta di dati ancora preliminari. Il premier Naftali Bennett ha istruito il ministero della Salute di avviare un’ampia indagine tra gli israeliani immunizzati che sono risultati positivi nelle ultime settimane, anche per valutare l’eventualità di aggiungere un richiamo con una terza iniezione da somministrare a tre mesi dalla seconda dose. (La Repubblica.it)



