Cronaca 626

Israele, 22enne tedesca rapita dagli uomini di Hamas è viva ma gravemente ferita

Le immagini della sua cattura la mostravano inerme, con le gambe in posizione innaturale e una ferita al capo

Redazione

11 Ottobre 2023 08:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/israele-22enne-tedesca-rapita-dagli-uomini-di-hamas-e-viva-ma-gravemente-ferita Copia Link Condividi Notizia

Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana riconosciuta in un video in cui uomini di Hamas la trasportano inerme e seminuda su una jeep dopo l'irruzione al rave party nel deserto, sarebbe viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza. Lo riporta Tagesschau, principale tg di Das Erste, primo canale televisivo della ARD. In un nuovo disperato appello video al governo di Berlino e "a tutta la Germania", la madre della giovane chiede di fare tutto il possibile e "velocemente" per la liberazione della giovane.

Qual è la sorte della tedesca-israeliana che partecipava al rave nel deserto?

La madre dice di avere notizie che la figlia sarebbe viva, ma "con una grave ferita alla testa" e in condizioni critiche. Shani Louk stava partecipando al rave musicale attaccato dai terroristi di Hamas: le immagini della sua cattura la mostravano inerme, con le gambe in posizione innaturale e una ferita al capo.

La foto della 22enne è stata mostrata dai partecipanti alla "Veglia per Israele" a Londra, di fronte all'ingresso di Downing Street, residenza ufficiale del primo ministro britannico, lunedì 9 ottobre. Su quei cartelli si poteva leggere "murdered" ("assassinata"). Le notizie più recenti diffuse dei media tedeschi, al momento, arrivano a smentire ciò. E riaccendono un lume di speranza tra famigliari e amici.



Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana riconosciuta in un video in cui uomini di Hamas la trasportano inerme e seminuda su una jeep dopo l'irruzione al rave party nel deserto, sarebbe viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza. Lo riporta Tagesschau, principale tg di Das Erste, primo canale televisivo della ARD. In un nuovo disperato appello video al governo di Berlino e "a tutta la Germania", la madre della giovane chiede di fare tutto il possibile e "velocemente" per la liberazione della giovane. Qual è la sorte della tedesca-israeliana che partecipava al rave nel deserto?

La madre dice di avere notizie che la figlia sarebbe viva, ma "con una grave ferita alla testa" e in condizioni critiche. Shani Louk stava partecipando al rave musicale attaccato dai terroristi di Hamas: le immagini della sua cattura la mostravano inerme, con le gambe in posizione innaturale e una ferita al capo. La foto della 22enne è stata mostrata dai partecipanti alla "Veglia per Israele" a Londra, di fronte all'ingresso di Downing Street, residenza ufficiale del primo ministro britannico, lunedì 9 ottobre. Su quei cartelli si poteva leggere "murdered" ("assassinata"). Le notizie più recenti diffuse dei media tedeschi, al momento, arrivano a smentire ciò. E riaccendono un lume di speranza tra famigliari e amici.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare