Cronaca 1283

Ispezioni dei Nas, a Butera sospesa attività di un complesso turistico milionario

Le ispezioni che hanno consentito di accertare che l'attività ricettiva veniva svolta in assenza di autorizzazione

Redazione

02 Novembre 2021 08:47

Nell’ambito dei controlli alle strutture ricettive e commerciali, il Nas di Ragusa, in collaborazione con carabinieri di Gela, ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attivita’ di un complesso turistico di Butera (Caltanissetta). La misura e’ stata emessa dal sindaco di Butera, in qualita’ di autorita’ competente, dopo le ispezioni che hanno consentito di accertare che lo stesso svolgeva attivita’ ricettiva in assenza di autorizzazione. L’attivita’ ha un valore commerciale stimato dagli investigatori in svariati milioni di euro. (ANSA).



