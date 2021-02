Politica 41

Ispettorato Agrario di Gela, Mancuso (FI): "Nessuna pratica andrà a rilento. Non siano ascoltati i ciarlatani del M5S"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, sostiene che dagli uffici arrivano solo rassicurazioni

Redazione

03 Febbraio 2021 13:42

“Questa mattina ho incontrato l'ispettore Giuseppe Calafiore e altri dirigenti dell'ispettorato agrario di Gela, presso la sede centrale. Per l'occasione, facendo mio l'appello da parte di esponenti dell’ordine degli agronomi nonché delle associazioni di settore e degli agricoltori, ho ricevuto ulteriori rassicurazioni sulla vicenda. Sebbene infatti in questo momento ci sia un solo dipendente, non c'è nessun disagio e nessun ritardo sulle pratiche perché gran parte del lavoro è svolto in modalità smart working. Al riguardo, faremo anche gli opportuni passaggi con la direzione generale di Palermo e con l'assessore al ramo, Toni Scilla – che ringrazio già da ora per il supporto che potrà darci – affinché tutto si chiuda nel più breve tempo possibile”. Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso. “Siamo inoltre stati rassicurati – conclude il Parlamentare - che si provvederà con personale in presenza per rendere ulteriormente efficiente ed efficace l'azione dell'ufficio sul territorio di Gela, una città che oltre alle sue dimensioni è caratterizzata da una forte impronta del mondo agricolo. Non sarà abbandonata. Rassereno dunque tutti gli operatori del settore, invitandoli a dar credito a certi ciarlatani del M5S che vogliono solo strumentalizzare a loro favore situazioni sensibili. La nostra presenza sul territorio è costante perché c’è un reale interesse e cura nel tradurre in fatti le istanze cittadine”.



