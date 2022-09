Attualita 110

Isole Eolie prese d'assalto dai vip: Diego Della Valle arriva a Salina con il suo mega yacht

Altair ha un valore di circa 50 milioni di dollari ed è stato costruito nel 1974

Redazione

In porto a Salina è attraccato Altair, mega yacht di 60 metri, dell'ex patron della Fiorentina Diego della Valle. Nella seconda isola delle Eolie, il presidente e amministratore delegato dell'azienda italiana di pelletteria Tod's, è giunto con i familiari per trascorrere qualche giorno di vacanza. Altair ha un valore di circa 50 milioni di dollari ed è stato costruito nel 1974. Bandiera italiana, è riconoscibile per il fumaiolo nero listato di giallo. La sua larghezza è di 11 metri, dispone di 9 suite per ospitare 18 persone oltre a 20 unità di equipaggio. Una caratteristica degli interni sono gli eleganti saloni in cui sono esposti alcuni pezzi da collezione della auto da corsa Ferrari. Visibili dall’esterno sono la vasca idromassaggi e un piccolo eliporto situato sul ponte.

Della Valle più volte è stato alle Eolie. Anche a Lipari e Panarea. Tra i suoi ospiti in barca anche l'ex ministro Clemente Mastella e l'ex direttore del Tg5 Carlo Rossella. A Lipari davanti la piazzetta di Marina Corta c'è Marguerite di 60 metri. Naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. Costruita con uno scafo in acciaio, l'imbarcazione è alimentata da 2 motori MTU con una velocità di 17 nodi. E' stato progettato per ospitare fino a 12 ospiti. E in rada altre due navi da crociera, Le Bougainville, bandiera francese, 9988 di stazza lorda, 180 turisti, è giunta da Civitavecchia e ripartirà per Palermo e la Star Clipper, bandiera maltese, 2298 di stazza lorda, 150 turisti, giunta da Agropoli e proseguirà per Messina. (Bartolino Leone, Gds.it)



