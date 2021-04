Cronaca 518

Investito da un'auto, il giornalista Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano

"Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio"

Redazione

10 Aprile 2021 21:05

«Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito». Lo dice al telefono all’ANSA Emilio Fede, che è ricoverato in ospedale al San Raffaele di Milano dopo essere stato operato ad un braccio, ad una gamba e ad una spalla. L’incidente - racconta l'ex direttore del Tg4 - è avvenuto l’altro ieri. «Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza - aggiunge -. Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio».

L’ex direttore del Tg4, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, che compirà 90 anni a giugno, era stato ricoverato lo scorso novembre al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell’Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.



