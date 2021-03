Attualita 59

Invasione di ratti in Australia: migliaia di topi assaltano case e ospedali

Almeno tre pazienti ricoverati in ospedali della zona sono stati morsi

Redazione

23 Marzo 2021 16:01

Un’invasione di topi è in corso nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, la cui capitale è Sydney. Almeno tre pazienti ricoverati in ospedali della zona sono stati morsi e gli agricoltori definiscono l’invasione come una «grave piaga». I roditori, secondo quanto riferisce la stampa locale, entrano in case e ospedali e tutti stanno cercando il modo di arginare il fenomeno, con trappole, blocchi di porte e finestre e repellenti, aumento di frequenza nello smaltimento dei rifiuti alimentari. Ma i topi si nutrono soprattutto di prodotti agricoli e distruggono le colture prima ancora del raccolto, di grano e altri cereali. Secondo quanto riferisce il Guardian, un agricoltore ha messo a punto un sistema che attacca i topi con un drone che lancia esche avvelenate, pratica che è stata autorizzata ufficialmente.



