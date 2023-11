Intrappolata nel traffico partorisce in macchina, l'ostetrica ha sentito le urla mentre era in strada

È accaduto venerdì, intorno alle 20, in zona Prati a Roma

Redazione

A Roma, una bambina è nata nell’auto dei suoi genitori in mezzo al traffico. È accaduto venerdì, intorno alle 20, in zona Prati. La mamma non è riuscita ad arrivare “in tempo” alla Clinica Santa Famiglia, dove avrebbe dovuto partorire (aveva chiamato per avvisare) e dove ad aspettarla c’era l’ostetrica Celestina Liliana Evangelista.

Quest’ultima, non vedendola arrivare, è scesa in strada, ha sentito le urla della donna – che si trovava nelle vicinanze – ed è corsa ad aiutarla. Lo riporta Agenzia Nova. La piccola sta bene, pesa 3.340 chili. “Ho sentito un urlo arrivare dall’ingresso del parcheggio auto privato che dista circa 200 metri dall’ingresso della clinica; ho capito cosa stava accadendo e di corsa ho raggiunto la macchina trovando la donna seduta sul lato passeggero anteriore, con le gambe divaricate e la testa ‘incoronata’ della piccola", ha detto l'ostetrica.



