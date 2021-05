Politica 324

Intitolazione strada al Beato Rosario Livatino, Aiello (Lega): "Merito di tutto il Comune"

"Insieme - dice il consigliere comunale della Lega - abbiamo scritto una pagina della storia di Caltanissetta"

Redazione

28 Maggio 2021 17:47

Una strada, una Via o una Piazza di Caltanissetta verrà intitolata alla memoria del Beato Rosario Livatino, lo ha deciso ieri il Consiglio Comunale che, con la condivisione dell’Amministrazione Comunale, ha votato all’unanimità la proposta di deliberazione n.28 del 18/05/2021 avente ad oggetto una Mozione presentata dal consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, che dichiara: “Ieri il Consiglio Comunale e la politica nissena hanno dato prova di unità, serietà e maturità dinnanzi ad un così importante tema qual è il ricordo delle vittime della mafia. Ringrazio tutti i Consiglieri, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale per aver condiviso e votato all’unanimità la Mozione presentata dalla Lega. Sarà merito di tutta la politica della consiliatura 2019-2024 se la nostra Città renderà per sempre onore alla memoria del Beato Rosario Livatino tramite l’intitolazione di una strada, insieme abbiamo scritto una pagina della storia di Caltanissetta: complimenti a tutti”.



