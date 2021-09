Politica 134

Intimidazioni a Musumeci, solidarietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e Confindustria Sicilia

Continuano ad arrivare alla nostra redazione le lettere di solidarietà al presidente della Regione Nello Musumeci

Redazione

06 Settembre 2021 17:06

"In questo particolare momento, esprimo la solidarietà al Presidente Musumeci per il grave gesto intimidatorio ricevuto. Conoscendo il Presidente Musumeci, sono certo che il suo impegno politico e la sua azione amministrativa saranno caratterizzati da maggiore tenacia, per il bene della Sicilia e dei siciliani". Duilio Alongi, Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Confindustria Sicilia esprime solidarietà al presidente della Regione, Nello Musumeci, per il grave atto intimidatorio subito. Confindustria condanna ogni atteggiamento violento e ogni forma di sopraffazione. “Certi che gli autori di questo vile gesto saranno individuati dalle forze dell’Ordine – afferma il presidente degli industriali siciliani, Alessandro Albanese – non possiamo che manifestare tutta la nostra vicinanza al governatore Musumeci, ribadendo la necessità di perseguire sempre la via del dialogo e mai quella dell’odio e della violenza”.





