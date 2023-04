Cronaca 347

Intervento su acquedotto: per giovedì 13 a Caltanissetta sarà rimodulata la distribuzione idrica nelle zone h24

Nel territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa la distribuzione sarà regolarmente garantita

Redazione

11 Aprile 2023 14:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/intervento-su-acquedotto-per-giovedi-13-a-caltanissetta-sara-rimodulata-la-distribuzione-idrica-nelle-zone-h24 Copia Link Condividi Notizia

Il fornitore di sovrambito Siciliacque, ha reso noto oggi che per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione in contrada Borgo Petilia, nel territorio del comune di Caltanissetta, giovedì 13 aprile, a partire dalle ore 8:00, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est con consequenziale sospensione e/o riduzione delle forniture ai comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa.

Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per l territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato la distribuzione nel capoluogo con la sospensione nelle sole zone H24 mentre rimane garantito il piano della distribuzione giornaliera in tutte le altre zone. Analogamente anche nel territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa la distribuzione sarà regolarmente garantita. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque, ha reso noto oggi che per consentire l'esecuzione di un intervento di manutenzione in contrada Borgo Petilia, nel territorio del comune di Caltanissetta, giovedì 13 aprile, a partire dalle ore 8:00, sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Madonie Est con consequenziale sospensione e/o riduzione delle forniture ai comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per l territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato la distribuzione nel capoluogo con la sospensione nelle sole zone H24 mentre rimane garantito il piano della distribuzione giornaliera in tutte le altre zone. Analogamente anche nel territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa la distribuzione sarà regolarmente garantita. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare