Cronaca 667

Intervento di manutenzione per eliminare alcune perdite: a Caltanissetta niente acqua il prossimo 27 settembre

La ditribuzione sarà garantita soltanto alle utenze di Ospedale e Carcere

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che dalle ore 7 di martedì prossimo, 27 settembre, interromperà l’eserciziodegli acquedotti Ancipa e Blufi per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione, non più rinviabili, necessari per eliminare alcune grosse perdite che si sono manifestate di recente. Tali interventi, come è stato stimato e comunicato dal fornitore di sovrambito, avranno una durata di 12 ore sull’acquedotto Ancipa e di 24 ore sull’acquedotto Blufi e vedranno impegnate più squadre di manutenzione per ottimizzare i tempi di intervento e consentire l’esecuzione dei lavori previsti in un’unica soluzione.

Consequenzialmente Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, martedì 27 – e sino alla conclusione degli interventi in questione - non potrà garantire la regolare programmata distribuzione a Caltanissetta - ad eccezione delle utenze di Ospedale e Carcere che saranno garantite – e nelle zone marine di Butera. A Mazzarino la distribuzione subirà un ritardo rispetto alla usuale turnazione di 36 ore. Nei comuni di Riesi e Niscemi, grazie all’utilizzo delle risorse da fonti proprie, non si registrerà alcun disservizio. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili.



