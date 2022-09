Interventi programmati: per 2 giorni niente acqua in alcune zone di Caltanissetta, a Santa Caterina e Marianopoli

Interventi programmati: per 2 giorni niente acqua in alcune zone di Caltanissetta, a Santa Caterina e Marianopoli

Riprende invece la distribuzione idrica a Mussomeli e Acquaviva Platani. Ecco il calendario

Siciliacque comunica che gli interventi precedentemente programmati per il 15 settembre sono stati posticipati al 21 settembre, per cui nei comuni di Resuttano, Santa Caterina, Marianopoli e nelle zone esterne del comune di Caltanissetta (Xirbi e Borgo Petilia) la distribuzione sarà sospesa nei giorni 21 e 22 settembre.

Caltaqua comunica inoltre la ripresa della distribuzione nei comuni di Acquaviva e Mussomeli. Di seguito il programma distributivo.

Acquaviva Platani:

20.09.2022 zona nuovo settore centro in h. 24 e settori esterni E1, E2, E3

21.09.2022 zone esterne E4, E5

Mussomeli:

20.09.2022 zone Bosco, Medio, Ospedale e Germano.

21.09.2022 zone Via Napoli, nuovo settore centro, S. Enrico, S. Giovanni e Madrice.

22.09.2022 zone Ponte e S. Croce.



