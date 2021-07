Cronaca 149

Interventi di Siciliacque a Sabucina: cambia la distribuzione a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Oggi la distribuzione idrica avverrà nelle zone Sanatorio, Santa Barbara, al carcere e in ospedale

Redazione

07 Luglio 2021 09:12

Con riferimento a quanto comunicato dal fornitore sovrambito Siciliacque relativamente alla sospensione della fornitura per l’esecuzione di cinque interventi di riparazione in contrada Sabucina, si informa che la distribuzione nei Comuni di seguito indicati seguirà il seguente calendario:

Caltanissetta

Mercoledì 7 Sanatorio, S. Barbara, Carcere e Ospedale

Giovedì 8 Carcere e Ospedale

Sarà garantito il servizio integrativo con autobotte per gli Enti sensibili

San Cataldo

Giovedì 8 consueta distribuzione

Venerdì 9 accumulo

Sabato 10 Platani

Serradifalco

ritardo di 48 ore nella turnazione

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno man mano resi disponibili.



