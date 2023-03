Cronaca 446

Interventi di riparazione urgenti: a Caltanissetta e San Cataldo sarà sospesa la distribuzione idrica: ecco quando

L'interruzione riguarderà le giornate del 22 e 23 marzo. Le zone interessate

Redazione

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 del 22/03/23 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire alcuni interventi di riparazione urgenti in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta, con conseguente sospensione della fornitura ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo.

In particolare nel comune di Caltanissetta:

- Giorno 22/03 la distribuzione sarà sospesa nelle zone Sanatorio, zone h24, Santa Barbara e Trabonella;

- Giorno 23/03 la distribuzione sarà sospesa in tutto il comune ad eccezione di Ospedale e Carcere.

Nel comune di San Cataldo la distribuzione sarà sospesa a partire dal 22/03 e fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque. In allegato la nota di Siciliacque con la programmazione degli interventi e della ripresa.



