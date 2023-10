Cronaca 312

Interventi di manutenzione: la distribuzione idrica sarà interrotta a Mazzarino, Riesi e Butera

Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre non potrà garantire la programmata distribuzione in alcune zone dei tre comuni

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che da mercoledì 11 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per eseguire alcuni interventi di manutenzione. Ciò comporterà l’interruzione della fornitura. Pertanto Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre non potrà garantire la programmata distribuzione nei comuni e nelle aree qui di seguito specificate:

- Mazzarino, zona Mercadante alta e bassa;

- Riesi, serbatoio Ancipa zona alta.

Per quanto riguarda, invece, solo le zone balneari del comune di Butera la distribuzione sarà sospesa a partire da mercoledì 11 ottobre.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento che sarà reso man mano disponibile.



