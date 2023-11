Cronaca 435

Interventi di manutenzione all'acquedotto: il 7 novembre niente acqua a Caltanissetta e in alcune zone di San Cataldo

Sarà interrotta la distribuzione in tutto il comune di Caltanissetta, comprese le zone Santa Barbara e Trabonella

Redazione

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 08:05 del 07/11/23 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest nel tratto Caltanissetta-San Cataldo per eseguire quattro interventi di manutenzione in c.da Sabucina in c.da Santa Barbara ed in c.da Santo Spirito in territorio di Caltanissetta con conseguente interruzione della fornitura ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Martedì 7/11 sarà, dunque, interrotta la distribuzione in tutto il comune di Caltanissetta, comprese le zone Santa Barbara e Trabonella e fatta eccezione per carcere e ospedale. Nel comune di San Cataldo non sarà effettuata la distribuzione nelle zone Tigli, Platani e Sicilia mentre rimarrà tutto invariato nelle zone Pizzo Carano e Don Bosco. Caltaqua comunicherà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.





