Interventi alla condotta idrica, niente acqua in alcune zone di Caltanissetta, a San Cataldo e Serradifalco

A Caltanissetta non sarà possibile garantire la distribuzione nelle zone Sanatorio, Firrio, Gibil Gabib, Trabonella e Santa Barbara

Redazione

16 Marzo 2021 15:59

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 di domani sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire quattro interventi di riparazione in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta. Ne consegue che domani, mercoledì 17 marzo non sarà effettuata la distribuzione idrica nei comuni di San Cataldo e Serradifalco.

Nel comune di Caltanissetta non sarà possibile garantire la distribuzione nelle zone Sanatorio, Firrio, Gibil Gabib, Trabonella e Santa Barbara. Si distribuirà regolarmente nelle zone Centro-Balate, Centro-s. Anna, Sant'Elia e zone h24. Giorno 18/03 non si potrà effettuare la distribuzione in nessuno dei tre comuni interessati alla interruzione. Caltaqua comunicherà tempestivamente ogni aggiornamento sulla ripresa delle forniture e i turni di distribuzione.



