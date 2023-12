Attualita 637

Interruzione degli acquedotti Ancipa e Blufi, disagi idrici a partire da domani: ecco dove

I comuni di Mazzarino e Riesi non subiranno alcun disservizio grazie all'utilizzo delle fonti proprie

Redazione

Siciliacque comunica che alle ore 07:00 del 13/12/23 sarà interrotto l’esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione non più procrastinabili atti ad eliminare ingenti perdite che da qualche giorno si sono manifestate. A partire da domani 12/12 e fino al ripristino delle forniture ai serbatoi civici, sarà sospesa la distribuzione: nel comune di Caltanissetta, fatta eccezione per Carcere, Ospedale e Ferrovia.

Nelle zone balneari del comune di Butera. I comuni di Mazzarino e Riesi non subiranno alcun disservizio grazie all'utilizzo delle fonti proprie.



