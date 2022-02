Interruzione all'acquedotto: per 36 ore niente acqua a Mazzarino e Niscemi

Nel comune di Riesi la distribuzione avverrà regolarmente ad eccezione delle zone servite dal serbatoio Ancipa

Redazione

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 di questa mattina è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi, a valle dei serbatoi di Cozzo della Guardia, per eliminare una grossa perdita che da qualche ora si è aperta in c.da Rampallo in territorio di Pietraperzia. Domani 18/02 nei comuni di Mazzarino e Niscemi la distribuzione subirà un ritardo di 36 ore. Nel comune di Riesi la distribuzione avverrà regolarmente ad eccezione delle zone servite dal serbatoio Ancipa.



