Interruzione acquedotto: disagi nella distribuzione idrica a Caltanissetta e altri 3 comuni

Nel comune di Caltanissetta giorno 29 aprile non ci sarà distribuzione nelle zone Firrio, Sanatorio, centro storico S. Anna

Redazione

27 Aprile 2021 11:45

Siciliacque comunica che il 28/04/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est per consentire l’esecuzione della sostituzione di una saracinesca di scarico che durante l’ultimo disservizio si è guastata, non garantendo più la tenuta all’acqua. Di conseguenza sarà sospesa la fornitura idrica ai comuni di Reuttano, Marianopoli e Santa Caterina; il comune di Caltanissetta, invece, subirà una riduzione pari a 40 l/s.

Ne consegue che:

Nei comuni di Resuttano, Marianopoli e Santa Caterina non ci sarà distribuzione giorno 29 aprile;

Nel comune di Caltanissetta giorno 29 aprile non ci sarà distribuzione nelle zone Firrio, Sanatorio, centro storico S. Anna.



