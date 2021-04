Cronaca 2257

Interruzione acquedotto: Caltaqua comunica disagi distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Saranno eseguiti quattro interventi di riparazione urgente in contrada Sabucina

Redazione

10 Aprile 2021 14:47

Siciliacque comunica che alle ore 07:00 del 12/04/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire quattro interventi di riparazione urgente in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta. Ne consegue che:

Nel comune di Caltanissetta

Lunedì 12.04.2021 la distribuzione sarà regolare tranne nella zona Santa Barbara;

Martedì 13.04.2021 la distribuzione sarà sospesa nelle zone Centro storico Santa Anna, Centro Balate, Firrio, Sanatorio. Sarà garantita la distribuzione in tutte le zone H 24.

Nei comuni di San Cataldo e Serradifalco

La distribuzione sarà sospesa lunedì 12 e martedì 13 aprile.

Si comunica che Caltaqua garantirà agli enti sensibili che ne faranno richiesta, l'approvvigionamento idrico sostitutivo attraverso autobotte.

Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa e sui turni di distribuzione.



