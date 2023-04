Cronaca 659

Interrotto esercizio dell'acquedotto Ancipa: niente acqua a Caltanissetta e San Cataldo

Ecco i turni di domani nel capoluogo e a San Cataldo

Siciliacque comunica di aver interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa del parametro della torbidità superiore ai limiti normativi. Ne consegue che nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo la distribuzione è stata interrotta.

In dettaglio:

Caltanissetta: oggi è stata garantita la distribuzione giornaliera, invece è stata sospesa nelle zone in H24 ad eccezione di Ospedale, Carcere e Centro Storico. Domani 05/04 non si effettuerà la distribuzione nelle zone Centro storico S. Anna, Angeli, ASI Stazzone, viale Amedeo, Cinnirella, Santa Barbara, Trabonella e Sanatorio; sarà garantita la distribuzione nel Centro Balate.

San Cataldo domani 05/04 non si effettuerà la distribuzione nell'intero comune.



