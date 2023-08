Politica 73

Interrogazione di Orgoglio Nisseno: "Il Comune riapre villa Amedeo nonostante una serie di anomalie e pericoli"

"Illuminazione mal funzionante, panchine fissate male al pavimento, oggetti metallici insidiosi" sarebbero alcune delle anomalie riscontrate dai consiglieri Nina Schirmenti e Marco Matta

Redazione

13 Agosto 2023 09:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/interrogazione-di-orgoglio-nisseno-il-comune-riapre-villa-amedeo-nonostante-una-serie-di-anomalie-e-pericoli Copia Link Condividi Notizia

Orgoglio Nisseno, per il tramite dei suoi due consiglieri, Nina Schirmenti e Marco Matta, in data 10 Agosto ha presentato un'interrogazione per sapere dal Sindaco come mai, a seguito di manutenzione straordinaria, è stata inaugurata la riapertura della villa Amedeo nonostante la stessa presenti una serie di anomalie e di pericoli per la incolumità degli avventori, soprattutto dei bambini.

Illuminazione mal funzionante, panchine fissate male al pavimento, oggetti metallici insidiosi, giochi per bambini poco sicuri, rappresentano le anomalie più evidenti.Ciò che ha destato più preoccupazione, comunque, è stata la pavimentazione dei vialetti in materiale sabbioso che rende l'incedere scivoloso e determina, in caso di vento, l'inevitabile respirazione di polveri sottili, dannose alla salute.Il Sindaco avrebbe dovuto avere meno fretta nel procedere alla riapertura di un luogo che, per molti versi, si presenta in condizioni peggiori rispetto a prima.

Orgoglio Nisseno (foto Leandro Janni)



Orgoglio Nisseno, per il tramite dei suoi due consiglieri, Nina Schirmenti e Marco Matta, in data 10 Agosto ha presentato un'interrogazione per sapere dal Sindaco come mai, a seguito di manutenzione straordinaria, è stata inaugurata la riapertura della villa Amedeo nonostante la stessa presenti una serie di anomalie e di pericoli per la incolumità degli avventori, soprattutto dei bambini. Illuminazione mal funzionante, panchine fissate male al pavimento, oggetti metallici insidiosi, giochi per bambini poco sicuri, rappresentano le anomalie più evidenti.Ciò che ha destato più preoccupazione, comunque, è stata la pavimentazione dei vialetti in materiale sabbioso che rende l'incedere scivoloso e determina, in caso di vento, l'inevitabile respirazione di polveri sottili, dannose alla salute.Il Sindaco avrebbe dovuto avere meno fretta nel procedere alla riapertura di un luogo che, per molti versi, si presenta in condizioni peggiori rispetto a prima.

Orgoglio Nisseno (foto Leandro Janni)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare