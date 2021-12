Attualita 123

Interior design: le ultime tendenze premiano lo stile minimal

Secondo gli esperti di interior design il 2022 sarà l'anno del design minimal

Secondo gli esperti di interior design il 2022 sarà l’anno del design minimal, con grande attenzione nei confronti della sostenibilità e della multifunzionalità. Si tratta di tendenze che arrivano direttamente dal mercato, per rispondere alle nuove esigenze abitative di oggi.

Per l’arredamento d’interni, infatti, la richiesta è incentrata nell’ottimizzazione degli spazi indoor e nell’essenzialità dello stile, ovviamente senza tralasciare il comfort e la qualità. Questi aspetti potrebbero dominare il mercato dell’interior design durante il prossimo anno, rafforzando la direzione intrapresa dal settore nel corso del 2021.

Dalle porte scorrevoli agli arredi polifunzionali, dai mobili realizzati in materiali ecologici ai rivestimenti in fibre naturali, le soluzioni proposte dal mercato consentono di arredare la casa con uno stile minimalista, pratico e autentico. Il tutto senza trascurare il benessere abitativo e l’estetica, per un perfetto mix tra il design degli arredi e la loro funzionalità.

Porte scorrevoli: serramenti di qualità tra praticità e design

Una delle proposte più interessanti per l’arredamento minimal degli interni è rappresentata dalle porte scorrevoli per interni ed esterni di Cocif, creazioni Made in Italy caratterizzate da un design moderno e uno stile inconfondibile. Si tratta di soluzioni perfette per utilizzare lo spazio in modo intelligente, riducendo l’ingombro e migliorando la vivibilità all’interno dell’abitazione, soprattutto negli immobili di piccole dimensioni.

Queste tipologie di porte possono essere installate in qualsiasi ambiente della casa, dal bagno alla zona living, passando per la cucina. È possibile scegliere tra porte scorrevoli esterne a muro con binari e maniglie che si trasformano in elementi di design, oppure porte scorrevoli a scomparsa con cassonetto e controtelaio integrati nel muro, in grado di assicurare una maggiore praticità e uno stile ancor più minimalista.

Per quanto riguarda i materiali, è possibile optare per porte scorrevoli in vetro con telaio in alluminio, modelli eleganti e raffinati con tante finiture diverse tra cui scegliere, oppure porte scorrevoli in legno per un design più contemporaneo. Si tratta di elementi d’arredo che garantiscono non solo un’elevata funzionalità, ma anche qualità, sostenibilità e una ricercatezza stilistica unica per valorizzare il design dell’ambiente domestico.

Bagno in stile minimal: tra versatilità ed eleganza

La ricerca dell’essenziale deve avere continuità in tutti gli spazi dell’abitazione, compreso il bagno. Creare un bagno in stile minimal non è semplice, infatti bisogna trovare il giusto compromesso tra la praticità e il comfort, puntando sulla sobrietà dell’arredo e rimuovendo qualsiasi tipo di decorazione non sia funzionale all’utilizzo dell’ambiente.

Una soluzione indicata sono ad esempio i sanitari sospesi, un’opzione d’arredo elegante e moderna perfetta per un bagno minimalista, con la possibilità di creare un contrasto attraverso una rubinetteria in metallo anticato come l’ottone per il lavandino. Per completare l’ambiente è possibile scegliere una doccia in vetro, oppure una vasca stand alone dalla forma spigolosa e dai colori neutri.

Gli arredi devono essere pochi e scelti con attenzione valutandone la funzionalità ed eliminando il superfluo e l’opulenza. L’ambiente deve essere anche ben illuminato favorendo l’ingresso della luce naturale, con la possibilità di spezzare la monocromia inserendo delle piante decorative, mentre per i rivestimenti sono da preferire la pietra e il marmo per uno stile più moderno.

Come arredare una cucina in stile minimalista

Uno degli ambienti più difficili da arredare con un design minimalista ed essenziale è senza dubbio la cucina, dove ottimizzare lo spazio consente di rendere la zona più pratica e comoda. Prima di tutto bisogna ridurre l’impatto visivo evitando di lasciare utensili e altri oggetti a vista, optando invece per arredi integrati e decorazioni minime.

I materiali devono essere neutri e discreti, possibilmente con forme squadrate e superfici lisce, preferendo la pietra naturale, l’acciaio e l’alluminio. Per aumentare la personalità dell’ambiente si possono creare dei contrasti, ad esempio installando una pensilina con delle piante, oppure delle finiture pregiate in punti strategici della cucina.

Anche gli elettrodomestici da incasso risultano più adatti rispetto a quelli con installazione libera: per quanto riguarda i colori, il consiglio è quello di giocare con le tonalità chiare, variando dal grigio al bianco, da mettere in contrapposizione ad esempio con il nero.

L’illuminazione della cucina deve essere ottimale, scegliendo punti luce dall’aspetto essenziale come LED integrati negli arredi o nelle pareti, con la possibilità di lasciare a vista i fili fissati al soffitto per un aspetto più industriale e moderno.



