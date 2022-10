Attualita 70

Intercultura Caltanissetta, riparte il sogno degli studenti nisseni di poter studiare all'estero

Per informazioni è possibile recarsi il 27 ottobre all'istituto "Manzoni-Juvara" in viale Trieste

Redazione

Intercultura è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.

Sono ben 7 i ragazzi partiti con Intercultura da Caltanissetta e provincia per un’esperienza scolastica della durata di un anno nei 4 angoli del mondo. Per gli adolescenti di Caltanissetta che intendono seguire le loro orme è possibile incontrare i volontari di Caltanissetta per avere tutte le informazioni sul concorso. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 16:00 presso l'aula magna dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Manzoni - F. Juvara" sito in viale Trieste, 169, 93100 Caltanissetta (CL). Per iscriversi: https://intercultura-caltanissetta.idloom.events/presentazione-pubblica-dei-programmi-di-invio POSTI LIMITATI. Ne dà notizia Mirko Faraci, Presidente del Centro locale Intercultura di Caltanissetta.



© Riproduzione riservata

