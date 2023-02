Attualita 197

Integrazione a scuola, spettacolo con il linguaggio dei segni ed i complimenti di Sergio Mattarella

L'iniziativa dell'istituto Rettore Evola di Balestrate, un piccolo comune in provincia di Palermo

Redazione

Uno spettacolo di Natale con il linguaggio dei segni. C'è questo alla base della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha mandato un messaggio di congratulazione ad una scuola di Balestrate per lo spettacolo organizzato dai bimbi della scuola dal forte valore sociale. Lo dice il dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo dell'istituto Rettore Evola. "In occasione della tradizionale recita di fine anno in abbiamo festeggiato il Natale, sono state organizzate alcune attività teatrali da parte degli alunni e del corpo docente dell'Istituto Rettore Evola - dice il dirigente scolastico - In particolare gli alunni delle 3 B e C, del plesso Aldo Moro hanno realizzato una recita con musiche e canti accompagnati dal linguaggio dei segni che ha permesso il raggiungimento di un alto livello di integrazione e inclusione senza differenza alcuna tra compagnetti. Un messaggio molto importante per tutte le famiglie che non è rimasto inosservato, tanto che è stato ritenuto degno di menzione da parte del Quirinale che proprio ieri ha espresso per telefono grande soddisfazione per quanto realizzato. Lo staff del presidente ha fatto sapere alla famiglia di un alunno di avere visionato il video "con commozione", congratulandosi con tutta la scuola, gli alunni, le loro famiglie e tutto il personale scolastico, invitando le famiglie dei bambini speciali ad andare avanti con forza e coraggio".



© Riproduzione riservata

