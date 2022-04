Politica 133

Insularità, Musumeci: "Bene ok Senato, si elimina ingiustizia che dura da 80 anni"

Il presidente della Regione Nello Musumeci esprime soddisfazione per il voto unanime del Senato

Redazione

27 Aprile 2022 16:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/insularita-musumeci-bene-ok-senato-si-elimina-ingiustizia-che-dura-da-80-anni Copia Link Condividi Notizia

«Esprimo sincera soddisfazione per il voto unanime espresso dal Senato sul disegno di legge costituzionale per il riconoscimento delle condizioni e dei limiti dell’insularità».Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il via libera da Palazzo Madama, in seconda lettura, al provvedimento che adesso tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. «Con il riconoscimento dell’insularità - conclude Musumeci - si verrà a eliminare un’ingiustizia che dura da quasi ottant’anni».



«Esprimo sincera soddisfazione per il voto unanime espresso dal Senato sul disegno di legge costituzionale per il riconoscimento delle condizioni e dei limiti dell'insularità».Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il via libera da Palazzo Madama, in seconda lettura, al provvedimento che adesso tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. «Con il riconoscimento dell'insularità - conclude Musumeci - si verrà a eliminare un'ingiustizia che dura da quasi ottant'anni».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare