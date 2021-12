Eventi 290

Insigniti al Merito della Repubblica, conviviale a Caltanissetta: sono giunti da tutta la Sicilia

Si tratta della prima conviviale che viene organizzata a Caltanissetta da quando è nata la sezione nissena

Redazione

Conviviale dell’UNIMRI “Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana” della Sicilia, organizzata dalla Sezione Caltanissetta/Enna, svolta il giorno dell’Immacolata Concezione a Caltanissetta. A fare gli onori di casa è stato il Presidente Provinciale di CL/EN Cav/Mdl. Francesco Cagnina, che ha accolto tutti gli intervenuti dell’isola assieme al Presidente Unimri Sicilia Cav/Mdl. Franco Messina, al presidente della Sezione di Agrigento Cav. D.ssa Maria Rosa Volpe, al Prof. Cav. Francesco Pira Docente all’Università di Messina, ed a tutti convenuti assieme alle loro consorti.

Intervenuto anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, che ha portato i saluti della città e dell’amministrazione comunale. Dopo l’intervento iniziale del Presidente Provinciale Francesco Cagnina è seguito quello del Presidente Regione Sicilia Franco Messina, del Presidente della Sezione di Agrigento Maria Rosa Volpe, e del Prof. Francesco Pira Sociologo della comunicazione e docente in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Messina, dove insegna giornalismo digitale e comunicazione integrata.

L’UNIMRI, nata per unire gli Insignititi di una delle Onorificenze denominate “Al Merito della Repubblica Italiana”, Istituite con legge 3 marzo 1951, n.178, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle qualità che hanno permesso loro di evidenziare le proprie Doti professionali, culturali e sociali, permettendo loro la concessione della Onorificenza, da parte del Presidente della Repubblica.

La conviviale organizzata, dal Presidente Francesco Cagnina e dal suo Vice Calogero DeFraia, a Caltanissetta baricentro dell’Isola, ha avuto un grande successo ed apprezzamento da parte di tutti i convenuti della Sicilia, sia per l’accoglienza e sia per l’importanza dell’avento, il primo da quando è nata la Sezione di Caltanissetta/Enna, oramai una bella realtà che ha avuto una rapida crescita e sempre in costante aumento.

Conclusi gli interventi, si è passati al pranzo svolto nell’Agriturismo Gentile di Caltanissetta, dove i convenuti hanno degustato la prelibatezza dei cibi coltivati e prodotti direttamente dall’Azienda Gentile, ed a una fantastica mega torta realizzata dal noto Maestro Lillo Defraia.

La giornata poi si è conclusa con la visita al Museo Sacro delle Vare, che sfilano per la Settimana Santa di Caltanissetta, sapientemente illustrata dal Cav. Alessandro Barrafranca.

Alla fine è stata espressa una grande soddisfazione da parte di tutti i convenuti dell’Unimri della Sicilia, per l’interessante ed impeccabile organizzazione dell’Evento, facendo i complimenti agli organizzatori.



