Cronaca 367

Inseguimento in centro poi lo schianto con la polizia: uomo fugge, bloccato dai passanti a Pesaro

L'uomo arrestato aveva con sé una valigetta piena di hashish, la donna che viaggiava in macchina con lui è finita in ospedale

Redazione

Paura a Pesaro, dove l'allarme di un Targasystem ha innescato un incidente tra un'auto in fuga e quella della Polizia che li inseguiva, in piazzale Aldo Moro, all'entrata della Ztl del centro storico. I poliziotti si sono messi all'inseguimento dell'auto subito la segnalazione di un'anomalia da parte del Targasystem. Una fuga da brividi che si è conclusa con un violento schianto: una delle due persone a bordo dell'auto è in stato di fermo, l'altra - una donna -è stata trasportata in ospedale assieme ai due agenti della volante che ha avuto l'incidente.

La scena dell'inseguimento terminata con un terribile scontro fra le due auto ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno assistito anche all'arresto della persona che era al volante della macchina tallonata dalla polizia. Non solo: alcuni avventori del locale Zazibar che si trova a pochi metri dell'incidente, hanno visto fuggire l'automobilista e lo hanno bloccato assieme alla polizia. Aveva con sè una valigetta piena di hashish.



