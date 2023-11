Cronaca 831

Insegnante rimprovera studente, il padre va a scuola e gli dà una testata

Il docente avrebbe rimproverato il ragazzo perché stava disturbando la classe e quest'ultimo ha reagito insultandolo

Redazione

Un altro allarmante episodio di violenza ha scosso oggi, martedì 7 novembre, un istituto scolastico a Cagliari. Un padre si è scagliato contro un insegnante, colpendolo con una testata al volto, dopo che il docente aveva rimproverato il figlio per il suo comportamento irrequieto in classe.

Gli attori principali di questa sconcertante vicenda sono un insegnante di matematica di 56 anni, uno dei suoi studenti di 16 anni e il padre del giovane, un uomo di 53 anni. L’aggressione ha avuto luogo durante una normale lezione mattutina. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il docente avrebbe rimproverato il ragazzo perché stava disturbando la classe con il suo comportamento eccessivamente irrequieto. Il giovane studente ha reagito alle osservazioni dell’insegnante in modo estremamente negativo, arrivando persino a insultare l’educatore. In seguito alla discussione con il professore, il ragazzo è fuggito dalla classe e ha immediatamente cercato suo padre per raccontare l’incidente.

Il padre, all’udire la versione del figlio, è entrato nella scuola ed è giunto nei corridoi dove ha affrontato l’insegnante. In un accesso d’ira, ha colpito il docente con una testata al volto. La situazione è rapidamente degenerata, culminando con l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori del servizio sanitario 118. Sia il padre del giovane studente che l’insegnante hanno riportato ferite e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di San Gavino per ricevere le cure necessarie. Al momento, non è stata resa nota la prognosi per entrambe le parti coinvolte. I carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno valutando l’opportunità di denunciare l’aggressore per reati quali lesioni, violenza, e resistenza a pubblico ufficiale, poiché l’aggressione ha coinvolto anche gli agenti intervenuti per porre fine alla rissa.



