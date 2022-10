Cronaca 1853

Insegnante di Naro stroncata da un malore muore davanti ai suoi alunni

Ieri pomeriggio poco dopo una delle lezioni si è accasciata. Un collega ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco

Redazione

11 Ottobre 2022 12:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/insegnante-di-naro-stroncata-da-un-malore-muore-davanti-ai-suoi-alunni Copia Link Condividi Notizia

Una insegnante di Naro, Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, è morta stroncata da un malore improvviso. La donna, che abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, ieri pomeriggio, poco dopo le 14, mentre si trovava nell’aula della seconda B, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano, si è accasciata. Con lei, come riporta “L’Arena” c’era il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, richiamando nel frattempo l’attenzione dei bidelli e di altri insegnanti perché portassero al più presto in aula il defibrillatore in dotazione alla scuola ed accompagnassero fuori i bambini.

De Stefani ha proseguito per oltre un quarto d’ora tutte le manovre nel tentativo di salvarla la vita fino all’arrivo prima di un’ambulanza del 118 e subito dopo dell’elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall’istituto. Dopo un’altra mezz’ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, l’insegnante è morta.



Una insegnante di Naro, Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, è morta stroncata da un malore improvviso. La donna, che abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, ieri pomeriggio, poco dopo le 14, mentre si trovava nell'aula della seconda B, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano, si è accasciata. Con lei, come riporta "L'Arena" c'era il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, richiamando nel frattempo l'attenzione dei bidelli e di altri insegnanti perché portassero al più presto in aula il defibrillatore in dotazione alla scuola ed accompagnassero fuori i bambini. De Stefani ha proseguito per oltre un quarto d'ora tutte le manovre nel tentativo di salvarla la vita fino all'arrivo prima di un'ambulanza del 118 e subito dopo dell'elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall'istituto. Dopo un'altra mezz'ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, l'insegnante è morta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare