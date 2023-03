Cronaca 219

Insegna per anni all'università senza una laurea valida: docente indagato per truffa

L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Venezia, coordinati dalla Procura della repubblica di Padova. L'ateneo si è costituito parte offesa

Ha lavorato per anni come docente all'Università di Padova ma la laurea, che ha conseguito negli Stati Uniti, a Miami, non avrebbe valore legale per l'Italia. Per questo motivo, un professore di Santa Maria di Sala (Venezia), è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e di enti pubblici e falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'indagine - riportano i quotidiani locali - è stata condotta dai carabinieri di Venezia, coordinati dalla Procura della repubblica di Padova. L'ateneo si è costituito parte offesa.

Gli accertamenti sono stati avviati nel 2020 durante un controllo dell'Arma a una ditta nel Veneziano per gestione di rifiuti pericolosi. L'uomo, contattato come perito, risultava aver conseguito nel 2006 la laurea in Scienze Ambientali a Miami, e la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. La "Miami International University" non sarebbe però accreditata negli Stati Uniti, e ciò comporterebbe la non riconoscibilità in Italia dei titoli rilasciati, quindi l'impossibilità di ottenere incarichi o partecipare a bandi di concorso. Aveva inoltre vinto tra il 2014 e il 2019 alcuni bandi di concorso per lezioni di varie materie, ottenendo compensi che secondo l'accusa non sarebbero regolari, e ulteriori qualifiche nel curriculum, in forza delle quali ha lavorato come consulente i comuni di Asiago, Roana e Gallio (Vicenza) e per la sezione fallimentare del Tribunale di Venezia.

Il docente respinge le accuse Il docente ha respinto le accuse, dichiarando che la laurea a Miami è "assolutamente riconosciuta" e che il problema risiede nel fatto che il sistema di accreditamento americano "è completamente diverso dal nostro".



