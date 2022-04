Eventi 259

"Inri", in scena le ultime ore di vita di Gesù: a Caltanissetta il nuovo spettacolo del Teatro Stabile Nisseno

Uno spettacolo che racconta l’ascesa al Calvario, in un crescendo emotivo e fortissimo di emozioni contrastanti

Redazione

Si chiama “Inri”, proprio come la scritta che fu affissa sopra la croce, il nuovo spettacolo della compagnia “Teatro Stabile Nisseno”. A 15 anni di distanza da “Voce alle Vare”, che per tante edizioni aveva affollato la Cattedrale di Caltanissetta, il gruppo teatrale si è cimentato in una nuova, complessa ed emozionante messa in scena dedicate alle ultime ore di vita di Gesù. “Se 15 anni fa – ci racconta Giuseppe Speciale, direttore artistico – eravamo partiti dalle Vare, questa volta il pensiero è andato al Cristo Nero, soprattutto alle Ladate del Venerdì Santo, canto antichissimo che i figghiamari tramandano da padre in figlio. Le abbiamo raccolte e con gli autori abbiamo realizzato un nuovo spettacolo partendo proprio dai testi antichi di questa Lamintanza, che ci racconta la passione di Cristo quasi in forma teatrale”.

Uno spettacolo che racconta l’ascesa al Calvario, in un crescendo emotivo e fortissimo di emozioni contrastanti, tra tenerezze e ricordi, rimpianti ed estremo dolore. L’addio, il tradimento e il pentimento di Giuda, la Cena, la condanna, la morte, la sepoltura si avvicendano con rapidi flash di stampo cinematografico, in un crescendo di musica e suoni, parole e silenzi. Direttore musicale dell’opera, che conta 15 canzoni originali, è il maestro Corrado Sillitti, le coreografie sono di Paola Pecoraro, il disegno luci di Davide Lavalle, il suono curato da Angelo Rizza e i costumi, che rievocano atmosfere lontane e vicine allo stesso tempo, sono del Laboratorio T.S.N. La regia e la drammaturgia sono di Francesco Daniele Miceli.

In scena i volti noti del teatro Stabile Nisseno, ad interpretare Maria sarà infatti l’attrice Salvina Fama, accanto a Giuseppe Minnella (lu cuntista), Ivano Cereda (la voce), Paola Pecoraro (la morte). In scena Luca Lombardo, Francesco Andrea Paolillo, Valentina Giganti, Concetta Amaradio, Andrea Giglia.“ è una scommessa - conclude Speciale - in questa grande epoca di crisi del teatro legata al covid, poter ancora una volta produrre uno spettacolo tutto nuovo. Lo abbiamo voluto fortemente per donare alla città cultura e teatro. E di questo non ci stancheremo ma”. Lo spettacolo è previsto l'11 aprile alle ore 20.30 presso il teatro Oasi della Cultura (ingresso accanto Scuola Media Pietro Leone). Per info: 3517888512 – leviedelsacro.webnode.it.



