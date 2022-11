Inps, ultime ore per richiedere il bonus di 200 euro così come previsto dal decreto legge 50 del 2022

Inps, ultime ore per richiedere il bonus di 200 euro così come previsto dal decreto legge 50 del 2022

Ecco coloro i quali possono presentare istanza per ottenere la somma direttamente sul proprio conto corrente

Redazione

Nuovi beneficiari per il bonus 200 euro. L’indennità una tantum sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022. Non c'è molto tempo per chi ancora deve richiedere il bonus 200 euro. Mercoledì 30 novembre è l’ultimo giorno per poter fare richiesta. I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps possono presentare la domanda. Quelli iscritti esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (le Casse) possono trasmettere la domanda direttamente a questi ultimi. Il sostegno è stato previsto dal decreto legge 50/2022.

Possono fare domanda: gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani; gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti; gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi; liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici; i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.



