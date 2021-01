Salute 284

Inps Caltanissetta, avviso pubblico per selezionare un medico fiscale: incarico per 4 mesi

L’avviso e i relativi allegati sono stati trasmessi all’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta

Redazione

18 Gennaio 2021 09:27

L’INPS di Caltanissetta comunica che è stato emesso un avviso pubblico per il reperimento di n. 1 medico fiscale, con incarico temporaneo per mesi 4, per il bacino di competenza della Sede INPS di Caltanissetta.

Scadenza della presentazione delle domande è il 31 gennaio 2021.

L’avviso e i relativi allegati sono stati trasmessi all’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta.

