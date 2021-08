Inondazioni in Turchia: 27 morti e 330 villaggi senza corrente elettrica

Inondazioni in Turchia: 27 morti e 330 villaggi senza corrente elettrica

Secondo la Protezione civile turca (Afad), cinque ponti sono crollati

Redazione

13 Agosto 2021 11:05

Morti e devastazione in Turchia. Almeno 27 le vittime accertate dopo le inondazioni nella regione del Mar Nero, nel nord del Paese. Una persona risulta ancora dispersa. Già evacuate oltre 1.400 persone ed altre 740 circa si sono rifugiate in alloggi destinati agli studenti. Secondo quanto riporta la Cnn, 15 persone sono morte nella provincia di Kastamonu ed altre due in quella di Sinop. Incessanti le operazioni di soccorso, anche con l’aiuto di elicotteri. Le forti piogge hanno danneggiato anche la rete elettrica lasciando circa 330 villaggi senza corrente. Secondo la Protezione civile turca (Afad), cinque ponti sono crollati e molti altri hanno subito danni.



