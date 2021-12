Eventi 113

Innovazione e comunicazione, cala il sipario su TedxGela: cinque esperti sul palco

Personaggi di altissimo livello che si sono confrontati e hanno espresso il loro libero pensiero

Redazione

Cala il sipario su TedxGela, l’evento di comunicazione, pensiero e innovazione del circuito internazionale Ted che si è svolto al teatro Eschilo e che ha fatto registrare il sold out. Sul palco cinque speaker d’eccezione: Fernando Maurici, dirigente della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, lo chef Marco Giarratana, fondatore della pagina Instagram «Uomo senza tonno», il ricercatore Christian Grasso, impegnato nello sviluppo degli Uav nei sistemi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale, Luigi Patitucci, designer, docente universitario e storico del design, e Peppe Tringali, batterista e percussionista.

Personaggi di altissimo livello che si sono confrontati e hanno espresso il loro libero pensiero sul tema “Pensa frugale, sii flessibile, genera crescita”, live sulla piattaforma internazionale Ted. L’evento è stato organizzato e si è svolto nel pieno rispetto del rigido protocollo previsto dalle norme di prevenzione del Covid 19. Sul palco, in rappresentanza del Comune di Gela che ha patrocinato l’evento, comprendendone immediatamente l’enorme potenzialità, il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo. “Sin dal momento in cui abbiamo saputo che Tedx si sarebbe svolto a Gela, - hanno dichiarato - siamo stati fieri sostenitori dell’evento e al fianco degli organizzatori, Tiziana Franco e Vincenzo Lo Blundo, cui va un plauso per il risultato storico che sono riusciti a raggiungere e a farci raggiungere. Rovigo, Ferrara, Genova, Cuneo sono solo alcune delle città italiane che possono vantare il fatto di aver ospitato un evento Ted, e da oggi anche Gela entra a far parte di questo fortunato gruppo.

Ogni anno vengono organizzati più di 3000 eventi Tedx e i complimenti, dunque, vanno a tutti coloro che si sono spesi, impegnati e adoperati per far si che tutto fosse perfetto e affinché chiunque, attraverso un pc o un cellulare, potesse riscoprire quelle famose "idee che vale la pena diffondere" e di cui rimarrà traccia indelebile anche sul web, come già avvenuto per le edizioni del passato”.

Gli amministratori hanno poi colto l’occasione per lanciare un invito alla platea virtuale a venire a Gela. “La nostra città, con il suo mare, la sua storia, le sue bellezze, la sua cucina e i suoi sorrisi vi aspetta sempre a braccia aperte” hanno concluso.



