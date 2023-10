Attualita 969

Innamorato della vicina sposata ma lei lo usa solo quando vuole, l'esperta: "Metti fine a questa storia tossica"

"Sono stufo - ha raccontato il ragazzo - di essere trattato come un giocattolo sessuale"

Redazione

14 Ottobre 2023 20:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/innamorato-della-vicina-sposata-ma-lei-lo-usa-solo-quando-vuole-lesperta-metti-fine-a-questa-storia-tossica Copia Link Condividi Notizia

Sarà capitato a tutti o meglio, a tanti tra voi lettori di innamorarvi di qualcuno e non essere corrisposti. Ebbene, un ragazzo ha deciso di raccontare la sua storia all’esperta di relazioni Jane O’Gorman che, nella sezione “sex confessions” del Daily Star, risponde per l’appunto alle sempre spinosissime e mai troppo dibattute “questioni d’amore”: “Mi piace fare sesso regolarmente con la mia vicina di casa che è sposata, lei mi usa solo quando vuole. Sa che sono perdutamente innamorato di lei ma quando ci incontriamo per strada non mi guarda nemmeno, figuriamoci se mi saluta”, spiega il giovane.

“Eppure – ha proseguito il ragazzo che ha deciso di rimanere anonimo ed è abbastanza facile capire il perché – quando vuole, non ci pensa due volte a entrare dalla mia porta sul retro e lo fa quando suo marito è al lavoro. Ogni volta che provo a parlare di ‘noi’ lei mi spinge sul letto e mi zittisce baciandomi e dandomi ‘il contentino’ con il sesso. Sono stufo di essere trattato come un giocattolo sessuale. I miei amici si chiedono perché io sia ancora single e, ovviamente, non sanno nulla di lei, sennò mi avrebbero già detto di lasciarla. Come posso dire loro che l’amore della mia vita si rifiuta di salutarmi?”.

Ma come ha risposto l’esperta di sentimenti Jane O’Gorman? “Metti fine immediatamente a questa relazione tossica. Chiudi la porta sul retro e quella del tuo cuore e torna in te mostrando un po’ di orgoglio e facendo sì che questa donna non possa più dominare la tua vita e abbindolarti in questo modo. Impegnati con altri amici e attività e fai in modo di non incontrarla più. Perché continui a permetterle di usarti e trattarti così male? E il rispetto per te stesso e la tua dignità dove sono finiti? Ogni volta che lascia il tuo letto, un altro pezzetto di te muore. Lei è già sposata e ti sta usando perché sei come un passatempo, nulla di più. Trova qualcuna che ti apprezzi davvero. Nessuno merita questo livello di umiliazione“. Tradimenti che – secondo quanto riportato da State of Mind – verrebbero anonimamente confessati dal 58% degli uomini e dal 46% delle donne, ai danni dei rispettivi partner. (fonte Ilfattoquotidiano.it)



Sarà capitato a tutti o meglio, a tanti tra voi lettori di innamorarvi di qualcuno e non essere corrisposti. Ebbene, un ragazzo ha deciso di raccontare la sua storia all'esperta di relazioni Jane O'Gorman che, nella sezione "sex confessions" del Daily Star, risponde per l'appunto alle sempre spinosissime e mai troppo dibattute "questioni d'amore": "Mi piace fare sesso regolarmente con la mia vicina di casa che è sposata, lei mi usa solo quando vuole. Sa che sono perdutamente innamorato di lei ma quando ci incontriamo per strada non mi guarda nemmeno, figuriamoci se mi saluta", spiega il giovane. "Eppure - ha proseguito il ragazzo che ha deciso di rimanere anonimo ed è abbastanza facile capire il perché - quando vuole, non ci pensa due volte a entrare dalla mia porta sul retro e lo fa quando suo marito è al lavoro. Ogni volta che provo a parlare di ?noi' lei mi spinge sul letto e mi zittisce baciandomi e dandomi ?il contentino' con il sesso. Sono stufo di essere trattato come un giocattolo sessuale. I miei amici si chiedono perché io sia ancora single e, ovviamente, non sanno nulla di lei, sennò mi avrebbero già detto di lasciarla. Come posso dire loro che l'amore della mia vita si rifiuta di salutarmi?". Ma come ha risposto l'esperta di sentimenti Jane O'Gorman? "Metti fine immediatamente a questa relazione tossica. Chiudi la porta sul retro e quella del tuo cuore e torna in te mostrando un po' di orgoglio e facendo sì che questa donna non possa più dominare la tua vita e abbindolarti in questo modo. Impegnati con altri amici e attività e fai in modo di non incontrarla più. Perché continui a permetterle di usarti e trattarti così male? E il rispetto per te stesso e la tua dignità dove sono finiti? Ogni volta che lascia il tuo letto, un altro pezzetto di te muore. Lei è già sposata e ti sta usando perché sei come un passatempo, nulla di più. Trova qualcuna che ti apprezzi davvero. Nessuno merita questo livello di umiliazione". Tradimenti che - secondo quanto riportato da State of Mind - verrebbero anonimamente confessati dal 58% degli uomini e dal 46% delle donne, ai danni dei rispettivi partner. (fonte Ilfattoquotidiano.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare