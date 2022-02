Cronaca 1363

Incidente sulla strada statale Catania-Gela: donna muore dopo il ricovero in ospedale

Sul posto era giunta la Polstrada di Caltagirone e un'ambulanza del 118 che aveva poi richiesto l'intervento di una eliambulanza

Redazione

Non ce l'ha fatta la 66enne di Ramacca rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 417, la Catania-Gela, in territorio di Mineo. Dopo lo scontra tra una Bmw ed una Peugeot 206, la conducente di quest'ultima vettura è rimasta gravemente ferita. Subito dopo l'impatto, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto era giunta la Polstrada di Caltagirone e un'ambulanza del 118 che aveva poi richiesto l'intervento di una eliambulanza.

. La donna, che aveva riportato vari politraumi, era stata trasportata in condizioni critiche al Policlinico di Catania. La donna è morta nella notte.Dal pomeriggio di ieri e fino alla sera la strada è rimasta chiusa. La Polstrada ha eseguito tutti i rilievi per accertare le cause dell'incidente.(Gds.it)



