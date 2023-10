Cronaca 2402

Ingrediente tossico, decine di prodotti ritirati: se li trovate gettateli via. Ecco l'elenco

La lista dei prodotti sequestrati dalla guardia di finanza italiana e segnalati si allunga di giorno in giorno

Redazione

11 Ottobre 2023

La presenza di una sostanza tossica ha causato il ritiro in Italia e nell'Unione europea di decine di prodotti. Il motivo il Lilial, una fragranza classificata "genotossica" e vietata come ingrediente nei cosmetici dal marzo 2022 è stata identificata in nuovi prodotti segnalati sul sito del Safety Gate dell'Unione Europea, tramite il sistema di allerta rapido Rapex. La lista si allunga sempre più: vediamo quali sono secondo.

I prodotti da evitare: occhio all'ingrediente

La lista dei prodotti sequestrati dalla guardia di finanza italiana e segnalati si allunga di giorno in giorno. Il nome da cercare tra gli ingredienti dei vostri prodotti è "INCI: Buthylfenil Methylpropional" o "BMHCA". La presenza del "BMHCA", anche chiamato Lilial, potrebbe danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea. Quindi i prodotti ritirati dal mercato presentano questo ingrediente nella formulazione: basta controllare l'elenco degli ingredienti, nelle ultime produzioni non è usato e quindi il cosmetico può essere usato tranquillamente.

Gli ultimi prodotti cosmetici coinvolti e segnalati sul sito del sistema di allarme rapido europeo sono l'eau de parfum "ITALIEQUALI", il deodorante roll on "GENERA", la tintura per capelli "DIKSON", lo spray fissante "L'OREAL" e il deodorante roll on "BOROTALCO". Di seguito, ecco l'elenco elaborato ed estratto da Today.it dei prodotti interessati dal ritiro nel 2023 per la presenza di Lilial.

Eau de parfum Terre selvagge

Roll-on deodorant Deodorante Sensitive

Hair dye set POP COLOR Shampoo Colorante in Gel Balsamico

Fixing spray Studio line Fix & Shine

Roll-on deodorant Active

Hairspray Lacca per capelli - Argan

Perfume Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur

Deodorant 48 HR anti-transpirant deodorant

Shower gel 2in1 Duschgel

Hairspray Lacca per capelli - fissaggio forte

Shampoo Brillant colours Shampoo

Shampoo GLISS - Shampoo Supreme Oil Elixir

Perfume Admiration Pure

Perfume Olumapéa Eau de Parfum Natural Spray

Shampoo Softly Liss con oli preziosi

Shampoo Loreal Paris Elvive

Hairspray Amalfi Hair Lac

Shampoo Pantene Pro-V

Liquid soap Sapone liquido idratante mora & muschio

Hair mousse Styling Mousse Flexible

Bath foam Dermomed Avvolgente

Shampoo Clear Men Antiforfora

Hair conditioner Franck Provost Paris

Bath foam Neutro med magic oil

Shampoo L'oreal anti rottura

Hair conditioner Garnier Ultra dolce

Shower foam Dermomed Avvolgente

Conditioner Garnier Fructis

Shampoo Garnier Fructis

Perfume Blu de Charme - Incred - Saw-age - Kostume

Hairspray Argan oil hairspray - Shiny effect - Strong hold

Timodore Farmaceutici Dott. Ciccarelli, deodorante spray;

Tesori d'Oriente Bagno cremo Muschio bianco;

Splend'or Lacca Argan oil hairspray – Shiny effect – Strong hold;

Crema solare viso & corpo Bilboa Spf 15 ;

Gel doccia Vetyver Malizia Uomo ;

body lotion Nivea ;

Neutro Roberts Bagno doccia;

Natural Care Muschio Bianco sapone liquido;

Lycia Deo Evolution deodorante;

Clinians Attiva antistress tonico rinfrescante;

Exotic Comin Parfum pour femme profumo;

Dove Invisible Dry deodorante;

Comin Desiderio profumo;

NeutroMed Magic doccia schiuma;

Vidal muschio bianco schiuma da barba;

Vidal Vitality schiuma da barba;

L'OREAL PARIS Studio Line – Fix&Shine schiuma per capelli;

Malizia Malizia Musk deodorante;

Palmolive Palmolive Man shampoo antiforfora;

Palmolive Bellezza Splendente shampoo;

Natural Care Natural Care con antibatterico, Sapone liquido con antibatterico con glicerina;

Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla, sapone intimo;

Nivea Gel Extra Strong, Hair styling gel 150 ml;

Breeze Neutro (lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203), deodorante spray;

NATURA OIL Doccia Oil Natura, olio doccia;

Palmolive Morbidezza e Lucentezza, shampoo;

Nivea Black & White invisible, deodorante spray;

Nature Oil Latte corpo;

Palmolive Hygiene Plus, sapone liquido per le mani;

Police Sunscent, doccia schiuma.

BOROTALCO Active Roll-on deodorant;

Dove original crema idratante;

INTESA Balsamo sensitive Aftershave;

Nivea tonico addolcente Tonico pelli secche e sensibili;

Palmolive aroma sensations shower gel;

Neutromed Power Rivitalizzante Doccia Shampoo Corpo e Capelli;

Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam;

ONLY – olio non olio modellante Hair styling oil;

Prep Crema Mani Ripatrice Hand cream ;

Lycia depilazion Crema dolce rasatura;

Neutromed Cream & Oil shower foam;

La notte dell'uomo Eau de toilette;

Nivea rassodante Latte idratante;

Nivea Creme care Salviettine struccanti viso.

NIDRA Bagno latte delicato (lotti coinvolti B03ED130431 e B03ED210631);

Malizia Bon Bons Eau de toilette;

Clinians Hydra Plus tonico rinfrescante;

Palmolive naturals – oliva & latte Doccia crema;

Perlier Body honey miel talco.

Setablu Double sensation deodorante spray;

Setablu Cool man deodorante spray;

Tesori d'Oriente Peonia & Narciso deodorante;

Intesa Sex Unisex docciaschiuma.

Diadora energy fragrance, doccia gel;

Breeze neutro – Invisible Dry, deodorante;

Tesensy 17K RED, profumo;

Omia laboratories Bagno seta erboristico, olio da bagno;

Adidas Team Force, Beauty set;

Sergio Soldano Proibito for Lady, Eau de toilette;

Roberto Capucci Blu, set dopobarba e deodorante;

Creation lamis Fatal Snake magical, profumo;

Baby 2000 Aloe vera, salviettina umidificate per il cambio baby;

BREEZE Freschezza Talcata, set deodorante e crema;

Vidal Sapone liquido idratante muschio bianco;

Vidal Latte d'Asina bagno doccia;

Garnier Ultra Dolce, shampoo;

Borotalco Muschio Bianco, deodorante;

Perlier Mughetto d'Irlanda, saponetta;

Vidal Argan Oil, docciaschiuma;

Lyso+Form protezione mani, sapone;

Palmolive feel love, gel doccia;

Vidal Milk & Cream, gel doccia;

Garnier Ultra dolce, shampoo;

Palmolive Aroma Sensations just fabolous, doccia schiuma;

Dove caring hand wash, sapone mani;

INFASIL Infasil derma+, deodorante stick;

MilMil Fresca Vitalità, doccia crema e sapone intimo;

Fila deodorante & gel doccia;

NOXZEMA After shave balm.

(fonte: Today)



© Riproduzione riservata

