Cronaca 667

Ingerisce detersivo in videochiamata con gli amici, 21enne rischia la vita: indaga la polizia

Il giovane di Caltanissetta si trovava in provincia di La Spezia quando ha voluto condividere il suo gesto

Redazione

Un giovane di 21 anni rischia di perdere la vita per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando. Il 21enne di Caltagirone, nella notte fra sabato e domenica, si trovava in un residence in provincia di La Spezia quando, intorno alle 5 del mattino, ha chiamato alcuni amici siciliani in videochiamata per renderli partecipi di ciò che stava facendo. Il giovane calatino, a quel punto, avrebbe ingerito diversi decilitri di detersivo davanti alla videocamera. Dalla Sicilia è subito partita una telefonata alla polizia di Sarzana che si è recata immediatamente all'interno del residence. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno abbattuto la porta del monolocale.



