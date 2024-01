Cronaca 442

Influenza polmonare tra i giovani, è boom di casi: ospedali e pronto soccorso in emergenza

La Fiaso spinge gli infettivologi a ribadire l'importanza delle vaccinazioni anche in questa fase

Redazione

Influenza e covid, il 2024 non inzia nei migliori dei modi per il sistema saniatrio italiano. Ospedali e Pronto soccorso sotto stress ma a preoccupare è ora soprattutto l'influenza: i ricoveri da Covid, infatti, continuano a calare mentre si assiste ad un aumento delle forme influenzali più gravi accompagnate da polmoniti anche tra i soggetti più giovani.

È il quadro che emerge dai dati degli ospedali sentinella della Federazione delle aziende sanitarie (Fiaso) e che spinge gli infettivologi a ribadire l'importanza delle vaccinazioni anche in questa fase. Si conferma dunque in calo, rileva la Fiaso, l'indice dei ricoveri Covid con un complessivo -16% nell'ultima settimana del 2023. Ed i numeri restano bassi nelle terapie intensive, anche se si registra un sensibile incremento dovuto alle ricadute a lungo termine dell'andamento dei contagi tra la popolazione delle ultime settimane. I pazienti hanno un'età media di 68 anni e nel 93% dei casi sono già affetti da altre patologie. Ancora stabile, inoltre, la situazione negli ospedali pediatrici, con una netta prevalenza dei bambini ricoverati Per Covid, ovvero con sindromi respiratorie riconducibili all'infezione da SarsCov2, che ha portato un bambino in terapia intensiva. Il Covid in questa fase «sta lasciando il posto all'influenza - spiega il presidente Fiaso, Giovanni Migliore -. I virus influenzali stanno avendo un impatto in termini assoluti maggiore, soprattutto sulla popolazione di anziani e fragili che per affrontare le conseguenze di scompensi respiratori affolla i Pronto soccorso».



