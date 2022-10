Salute 862

Influenza, i medici di famiglia avvertono: "Ci aspettiamo partenza sprint casi australiana"

Lo spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione di medici di medicina generale

Redazione

06 Ottobre 2022

"Quest'anno ci aspettiamo una partenza" della stagione influenzale "caratterizzata da un'accelerazione iniziale dei casi di australiana. Con la stessa dinamica dello scorso anno, quando abbiamo registrato una curva anomala nella prima fase epidemica, con valori 4 volte superiori alla media". Lo spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione di medici di medicina generale (Fimmg), a margine del congresso in corso a Villasimius, Cagliari. La ragione di una possibile partenza 'sprint' dei casi è sempre la stessa: "La mancanza di circolazione del virus influenzale lo scorso anno, legata all'uso della mascherina e di misure anti-Covid, che ha reso più vulnerabile larga parte della popolazione che non ha incontrato prima il virus".

"Negli ultimi anni - sottolinea Scotti - abbiamo avuto una sorta di 'luna di miele' rispetto all'influenza, nel senso che c'è stato meno impatto. Ora, con il minore utilizzo di protezioni, vedremo probabilmente molti casi, appena ci saranno abbassamenti di temperature. L'anno scorso dopo la partenza sprint poi la curva si è fermata, considerando che erano attive misure anti-Covid, seppure si è avuta un'incidenza leggermente maggiore degli ultimi 2 anni, soprattutto a gennaio-febbraio, quando normalmente si registrano più casi". Il test per capire come si comporteranno i virus influenzali in questa stagione sarà, come sempre, "la sospensione scolastica di Natale: se l'influenza raggiunge livelli di diffusione più elevati prima di Natale, si diffonderà nelle famiglie e la curva crescerà", prevede il segretario Fimmg.



