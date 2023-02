Salute 452

Influenza aviaria, si rischia pandemia mondiale. L'Oms: "Non toccare o raccogliere animali selvatici"

In tutto il mondo sono già morti a causa dell’aviaria 208 volatili e solo nel Regno Unito si sono registrati ben 200 casi tra mammiferi

Redazione

Ora è vero e proprio allarme per l'aviaria. La situazione si sta facendo sempre più grave, specie in alcuni stati. A dichiararlo è stato il Servizio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (Senasa) dopo aver rilevato la presenza del virus influenzale in un esemplare di uccello selvatico nella località di Pozuelos, nella provincia argentina di Jujuy, al confine con la Bolivia. Ed è proprio in queste zone, come riportato anche da SkyTg24, che è stata dichiarata l'emergenza.

"Un nostro dovere informare della presenza del virus, ma anche rassicurare la popolazione che sono state prese tutte le misure preventive necessarie e non generare allarme", ha detto il sottosegretario all'Agricoltura e all'allevamento, Jose Bahillo. "La comparsa del virus non sorprende in quanto stavamo già seguendo la sua diffusione nel resto della regione ed era stato attivato un rafforzamento del monitoraggio epidemiologico", ha aggiunto. In effetti, casi di influenza aviaria sono stati registrati nelle ultime settimane in tutta la regione e il virus sembra aver raggiunto adesso il Cono Sud, dopo essere stato rilevato in precedenza in Venezuela, Perù, Colombia, Ecuador, Cile, Bolivia e Uruguay e prima ancora in Canada, Stati Uniti, Messico, e in Centro America. Ricordiamo che, secondo i dati raccolti dalla Woah, in tutto il mondo sono già morti a causa dell’aviaria 208 volatili e solo nel Regno Unito si sono registrati ben 200 casi tra mammiferi.

RISCHI PER L'ITALIA - Quali sono i rischi per il nostro Paese? Al momento nessuno, tuttavia non bisogna abbassare la guardia. L’OMS ha raccomandato di essere prudenti e soprattutto di non toccare o raccogliere gli animali selvatici, anche se malati o morti, ma di segnalarli alle autorità competenti locali. Ha quindi informato l’Onu, al fine di rafforzare la sorveglianza negli ambienti in cui gli esseri umani entrano in contatto con gli animali. La collaborazione con i produttori, inoltre, garantisce la fornitura di antivirali e vaccini a uso globale, se necessari.



