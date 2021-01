Attualita 317

Inflazione, cresce il prezzo dei prodotti alimentari: aumento maggiore a Caltanissetta

Mentre in Italia si sta verificando un periodo di deflazione, con un calo dei prezzi, in alcuni città avviene il fenomeno opposto

Redazione

31 Gennaio 2021 16:47

A fronte di un Paese in deflazione, con un calo dei prezzi dello 0,2% nel 2020, alcune città hanno registrato in media d’anno aumenti considerevoli su alcuni gruppi di prodotti, con notevoli disparità territoriali. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori sulle città con i maggiori rincari o ribassi del 2020 per i principali beni e servizi, sulla base dell’inflazione media rilevata dall’Istat.Il capoluogo che nel 2020 ha il maggiore rialzo per quanto riguarda i prodotti alimentari è Caltanissetta con un’inflazione pari a +4,2%, al secondo posto Trieste, Grosseto e Trapani (tutte a +3,1%), poi Perugia con +2,9%. Dall’altra parte della classifica Parma, unica città in deflazione, -0,1%, poi Siena con +0,1% e al terzo posto Macerata, +0,3%. La media italiana è +1,5%, pari ad un incremento della spesa alimentare, senza bevande, di 77 euro per una famiglia tipo.





A fronte di un Paese in deflazione, con un calo dei prezzi dello 0,2% nel 2020, alcune città hanno registrato in media d’anno aumenti considerevoli su alcuni gruppi di prodotti, con notevoli disparità territoriali. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori sulle città con i maggiori rincari o ribassi del 2020 per i principali beni e servizi, sulla base dell’inflazione media rilevata dall’Istat.Il capoluogo che nel 2020 ha il maggiore rialzo per quanto riguarda i prodotti alimentari è Caltanissetta con un’inflazione pari a +4,2%, al secondo posto Trieste, Grosseto e Trapani (tutte a +3,1%), poi Perugia con +2,9%. Dall’altra parte della classifica Parma, unica città in deflazione, -0,1%, poi Siena con +0,1% e al terzo posto Macerata, +0,3%. La media italiana è +1,5%, pari ad un incremento della spesa alimentare, senza bevande, di 77 euro per una famiglia tipo.





Il tradimento di Stephanie, dalla Sicilia ancora una storia destinata a "C'è posta per te"

News Successiva Lotteria degli scontrini, da domani si parte: ecco come funziona e i premi in palio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare