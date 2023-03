Cronaca 225

Infezioni per un batterio nei colliri negli Stati Uniti: alcuni pazienti hanno perso la vista, anche un decesso

Gli eventi avversi segnalati al 14 marzo includono infezioni della cornea, del flusso sanguigno, del tratto respiratorio e urinario

Un raro batterio trovato nei colliri ha causato diverse dozzine di casi di infezione negli Stati Uniti, con alcuni pazienti che hanno persino perso la vista mentre una persona è morta. Da allora il farmaco è stato ritirato dalla vendita Le gocce in questione, “Artificial Tears Lubricant Eye Drops”, sono state prodotte da EzriCare e Delsam Pharma. Attualmente, 68 pazienti in 16 stati degli Stati Uniti sono stati identificati dopo essere stati infettati dal batterio "pseudomonas aeruginosa". I servizi sanitari negli Stati Uniti, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati informati di otto casi di persone che hanno perso la vista, hanno subito la rimozione chirurgica dei bulbi oculari e di un decesso.

Gli eventi avversi segnalati al 14 marzo includono infezioni della cornea, del flusso sanguigno, del tratto respiratorio e urinario. La Food and Drug Administration e il CDC statunitensi hanno esortato i consumatori a smettere di utilizzare i prodotti richiamati. Il dottor Thomas Steinemann, portavoce clinico dell'American Academy of Ophthalmology, afferma che i colliri sono sicuri se prodotti e utilizzati correttamente. "Ci sono milioni e milioni di persone che usano i colliri in modo sicuro e con successo negli Stati Uniti per una serie di motivi", ha detto Steinemann. "Voglio sottolineare che per l'utente medio di colliri, probabilmente c'è ben poca preoccupazione e non dovrebbero smettere di usare i loro farmaci per gli occhi o anche i loro preparati da banco".

Tuttavia, Steinemann osserva che questi richiami evidenziano l'importanza dell'uso sicuro del collirio. Ad esempio, i pazienti devono usare cautela con colliri privi di conservanti, poiché la contaminazione può portare a gravi infezioni. "Una volta che sono contaminati oi batteri entrano nella bottiglia, ovviamente c'è una fonte per i batteri di moltiplicarsi e persino di trasmettere i batteri negli occhi", ha detto. "La maggior parte delle gocce sul mercato contiene conservanti che contrasterebbero tale minaccia." Altri modi per prevenire le infezioni agli occhi includono lavarsi le mani prima di toccare il flacone o l'occhio, evitare di toccare la punta del flacone con le ciglia e la pelle e non usare colliri scaduti.



